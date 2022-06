BBQ Mix, em Goiânia, confirma participação de chefs renomados

O BBQ Mix, evento que recebeu título de maior churrasco do mundo, já confirmou 2ª edição em Goiânia, no dia 3 de julho, e também os nomes do chefs que participam do evento. A festa será no estacionamento do Estádio Serra Dourada. Assim, a programação terá artistas como a dupla sertaneja Bruno & Marrone, Barões da Pisadinha e Gian & Giovani com o projeto Boate Azul.

Dessa maneira, participam Vitor Bourguignon, Jimmy Ogro, Bruno Salomão, Mário Resende, Panhoca e Helvécio Maciel.

As vendas dos ingressos para o BBQ Mix em Goiânia já começaram. Dessa forma, o BBQ MATURATA (Open Bar e Open Food), custa R$ 220 o feminino e R$ 270 o masculino. Já o BBQ FRONT (sem Open Bar, mas com churrasco e bebidas à venda), custa R$ 70 o feminino e R$ 140 o masculino.

O BBQ Mix recebeu o título de “Melhor Churrasco do Mundo” pelo Guinness World Records, em fevereiro de 2020. Assim, o recorde foi conseguido pela maior quantidade de porções de churrasco de carne bovina servidas em 8h.

Mais sobre os chefs do BBQ Mix

Vitor Bourguignon foi destaque na quarta temporada do Master Chef Brasil. Desse modo, após o programa realizou diversas especializações e foi convidado para participar do Master Chef “A revanche” em 2019, sendo campeão.

Já Jimmy Ogro é natural do Texas (USA) e bastante conhecido por desconstruir receitas e pratos clássicos da culinária brasileira e internacional. Bruno Salomão é idealizador e apresentador dos canais no YouTube “Cansei de ser chefe” e “Égua Doido”. Ele abandonou a carreira de publicitário para se dedicar à sua paixão e hoje é referência internacional no ramo da gastronomia.

Mário Resende é especialista em costela de fogo de chão e cordeiro patagônico. Proprietário da Steak House, já foi indicado várias vezes por ter uma das melhores costelas do Brasil. Um dos chefs que vem ao BBQ Mix em Goiânia é Panhoca, um dos pioneiros do American BBQ no Brasil. Professor, palestrante, consultor para bares, lanchonetes e restaurantes.

Já Helvécio Maciel é gastrônomo e há 30 anos é especialista em carnes vermelhas, exóticos e pescados. Em seu currículo, participou de grandes eventos para o alto escalão dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Brasília, além do Itamaraty.