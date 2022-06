Cine Cultura estreia duas produções nesta quinta-feira (9/6)

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, tem duas estreias na programação do cinema a partir da quinta-feira (9/6). Assim, irá exibir “O Traidor”, do cineasta Marco Bellocchio, que trata sobre a máfia italiana dos anos 1980 e toda sua perversidade. Além disso, também passa a exibir “O Último País”.

Exibido na seleção oficial de Cannes em 2019, “O Traidor” estreia no Cine Cultura nesta quinta-feira (9/6), com sessão às 17h50. A narrativa traz os fatos sobre a vida real de Tommaso Buscetta, o primeiro informante da Máfia na década de 1980 na Sicília.

A outra estreia na programação do Cine Cultura, “O Último País” é uma coprodução entre Brasil, Cuba e Angola. Dessa maneira, foi realizada pela produtora goiana F64. No documentário, a cubana Gretel Marín levanta questionamentos sobre os costumes, bem como sobre a história de Cuba, desde seu surgimento até os dias atuais.

A sessão de estreia de “O Último País” na quinta-feira, às 20h30, será gratuita, seguida de roda de conversa com produtores e com coquetel de lançamento.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura de 9 a 15 de junho

Dia 9 de junho:

13h45 – A Felicidade das Coisas (12 anos)

15h30 – A Médium (16 anos)

17h50 – O Traidor (16 anos)

20h30 – *Sessão gratuita de O Último País (livre) + roda de conversa com produtores e coquetel de lançamento

De h10 a 15 de junho:

14h30 – A Felicidade das Coisas (12 anos)

16h10 – A Médium (16 anos)

18h30 – O Traidor (16 anos)

21h10 – O Último País (livre)