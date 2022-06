Dono de farmácia é preso por vender e aplicar anabolizantes, em Mineiros

O proprietário de uma farmácia foi preso por comercializar anabolizantes no estabelecimento. O caso aconteceu em Mineiros, na região sudoeste de Goiás. A droga é comummente usada por frequentadores de academia, sendo injetada através do uso de seringa. O homem, que tem 37 anos de idade, foi encaminhado para a delegacia do município e deve responder judicialmente por falsificação de medicamentos, podendo pegar até 15 anos de prisão e multa.

A polícia foi até o estabelecimento comercial depois de receber denúncias anônimas sobre a venda dos produtos. Ao chegar no local, uma vistoria foi realizada e as equipes encontraram cinco caixas de anabolizantes escondidas em um compartimento. O dono contou que além de venda venda, ele realizava a aplicação nos clientes, mesmo sem qualquer acompanhamento médico. A corporação policial apreendeu os produtos.

A função dos anabolizantes é a reposição de testosterona, em casos onde há um déficit deste hormônio no organismo, todavia o uso pode aumentar as chances de contrair doenças como aids, hepatites e outros tipos de vírus devido ao compartilhamento de seringa. Dentre os malefícios de sua aplicação está o risco de prejudicar a integridade do fígado, vasos sanguíneos, cordas vocais, além de provocar queda de cabelo e perda de libido, segundo informações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O proprietário da farmácia, que não tinha passagens pela polícia, foi autuado pelo Artigo 273 do Código Penal que dispõe sobre “falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”.