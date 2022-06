Feiras Hippie e da Madrugada terão funcionamento especial por causa do Dia dos Namorados

Por causa do Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, as feiras Hippie e da Madrugada terão funcionamento especial nesta semana. As portarias que autorizam o funcionamento dos comércios foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) na segunda-feira (6).

O funcionamento das feiras Hippie e da Madrugada está autorizado na quarta-feira (8/6) e sexta-feira (10/6).O objetivo da mudança é impulsionar as vendas para o Dia dos Namorados.

De acordo com o prefeito Rogério Cruz, a autorização para o funcionamento excepcional das feiras fomenta a economia na capital, contribuindo para a geração de renda. “Como esta é uma das datas mais lucrativas para os feirantes, o funcionamento incentiva, de maneira prática, o emprego e geração de renda na capital”, afirma.

Horário de funcionamento das feiras Hippie e da Madrugada para o Dia dos Namorados

De acordo com os documentos, a montagem da Feira da Madrugada se dará a partir das 20h de terça-feira (7/6), enquanto o funcionamento será das 4h de quarta-feira (8/6) até às 22h de quinta-feira (9/6).

Já para a Feira Hippie, a montagem será a partir das 00h de sexta-feira (10/6), com funcionamento das 6h do mesmo dia, até às 15h de domingo (12/6).

Além dos horários estabelecidos, os documentos ressaltam que todos os estabelecimentos devem continuar cumprindo os protocolos e medidas sanitárias estabelecidas para enfrentamento à pandemia de Covid-19.