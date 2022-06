Fofão é atropelado por motocicleta ao descer de Carreta Furacão, em Caldas Novas

Um dançarino de Caldas Novas, município localizado na região sul de Goiás, foi atropelado por uma moto ao descer de um trenzinho da alegria enquanto estava fantasiado de Fofão. O acidente foi filmado por uma pessoa que assistia a passagem do veículo e dos personagens pelas ruas da cidade turística e circula nas redes sociais. A vítima disse que está bem e que foi um acidente.

O trenzinho da alegria é uma modalidade de entretenimento que ficou popularmente conhecida como “Carreta Furação” e sua principal característica é a presença de dançarinos fantasiados e super-heróis e personagens de desenhos animados que interagem com o público em diversas cidades ao redor do Brasil. Outra característica destes veículos é que eles são bem iluminados e contam com músicas em seu interior.

O dançarino informou que apesar do susto, nem ele e nem o motociclista se feriram e disse que, inclusive, voltou a trabalhar após o acidente. Ainda de acordo com a vítima, ele foi descer do veículo para interagir com crianças que o estavam chamando e não viu a moto, sendo atingido pelo guidão.

