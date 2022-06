Musical 7x Pecado retorna aos palcos goianos para 2ª temporada

Sucesso de público e de crítica durante a 1ª temporada, o musical 7x Pecado – Broadway in Concert – retorna a Goiânia para uma nova temporada de apresentações. O musical foi montado especialmente para a reinauguração do Teatro Escola Basileu França, em dezembro de 2021. Assim, o local no Setor Leste Universitário que novamente será palco para 2ª temporada do espetáculo. As sete apresentações acontecem de 9 a 14 de junho, com sessão extra no sábado (11/6), às 17h e 19h. Os ingressos podem ser solicitados AQUI e são gratuitos.

O musical 7X Pecado – Broadway in Concert – conta com elenco de atores e atrizes consagrados no teatro musical brasileiro. Desse modo, participam Alessandra Verney, , André Dias, Leo Wagner, Renata Vieira e Marisol Marcondes. Além disso, novos nomes da comédia, como André Massa e o goiano Pablo Diego Garcia.

O elenco foi reforçado com a chegada da atriz Luíza Lapa e do ator Nellson Oliveira, que se juntam ao time da 1ª temporada. Ademais, as participações especiais ficam por conta do cantor Manso (The Voice Brasil e The Four Brasil), bem como da cantora Paula Soares e do professor Clóvis de Barros Filho. O time de artistas se completa com os alunos da Escola do Futuro Basileu França. E também da Orquestra Filarmônica de Goiás, sob regência do maestro Neil Thomson.

Com o oferecimento do Governo de Goiás, 7X Pecado – Broadway in Concert – tem roteiro musical de Anna Toledo e André Dias, texto de André Dias, direção musical de Thiago Rodrigues, direção geral de Glaúcia Fonseca e André Dias, direção de produção de Marco Griesi, e versões de Claúdio Botelho, Anna Toledo e Tadeu Aguiar.

Enredo

A trama apresenta uma aposta entre Deus e o Diabo sobre a força do amor. Dessa maneira, é baseado nos Sete Pecados Capitais e em como eles se manifestam na vida cotidiana. Assim, Soberba, Vaidade, Ira, Gula, Luxúria, Inveja e Preguiça pontuam a cena através dos grandes sucessos da Broadway, como Chicago, Cabaret, Mamma Mia!, Grease. Além disso, de Moulin Rouge, Frozen, Dreamgirls, A Bela e a Fera, West Side Story, Les Miserables, O Fantasma da Ópera dentre muitos outros.

Serviço: Musical 7X Pecado – Broadway in Concert

Quando: 9,10, 13 e 14 de junho de 2022 às 20h | 11 de junho às 17h e 19h | 12 de junho às 18h

Onde: Teatro Escola Basileu França – Av. Universitária, nº 1750 – Setor Leste Universitário

Ingressos: www.sympla.com.br/governodegoias

Entrada: Gratuita

Duração: Aproximadamente 90 minutos