4ª edição do PROCENA começa nesta quinta-feira (9/6)

Desta quinta-feira (9/6) até o próximo sábado (11/6), acontece a 4ª edição do PROCENA – Produção em Cena. O evento terá uma programação gratuita e diversa. Assim, terá webinários, atividade formativa, lançamento de livros e Festival de Slam Surdo. Além disso, apresentações dos espetáculos Maria Grampinho; Dalí; Tranças; e Contos, cantos e Otras Cositas Mas.

O tema central da 4ª edição do PROCENA é “Poéticas Teatrais e Acessibilidade”, que continua os diálogos sobre inclusão e acessibilidade em produções teatrais. Dessa maneira, a programação tem como foco promover trocas de experiências e aprendizados com artistas e pesquisadores de várias regiões do país.

A programação será realizada em formato híbrido, mas sua maior parte é no ambiente digital. O coordenador geral do evento, Thiago Santana, afirma que “o formato híbrido permite um maior alcance das pessoas participantes, mesmo que distantes fisicamente”. Desse modo, a reflexão sobre inclusão e acessibilidade nas produções cênicas também são pautadas pela facilidade de acesso por meio das plataformas digitais, nas quais não há limitações ou distâncias geográficas.

Essa edição é realizada com apoio e recursos da Lei Aldir Blanc, do Governo Federal e do Ministério do Turismo. Ademais, da Secretaria Especial da Cultura, do Governo de Goiás e da Secretaria de Cultura de Goiás.

Espetáculos

No dia 9 de junho, às 20h, será transmitido o espetáculo Maria Grampinho, do Grupo de Teatro INAI, no canal do PROCENA no YouTube. O espetáculo é animado com música e dança e conta a história da icônica Maria Grampinho, personagem famosa da cidade de Goiás. Ela é uma mulher negra e vive perambulando pelas ruas da antiga capital com uma trouxa na cabeça, trezentos grampos brilhantes no cabelo. Além disso, setes saias e botões, e na trama deixa algo mistério não revelado que mexe com a imaginação de todos. O espetáculo Maria Grampinho contará com recurso de legendagem, audiodescrição e tradução em Libras.

O espetáculo Dalí, da Cia. Benedita de Teatro, será exibido na sexta-feira (10/6), às 20j, no canal do PROCENA no YouTube. A obra exalta a figura do artista Salvador Dalí. Dessa forma, retrata suas ideias extraordinárias, num misto de desordem, tormentos, amores e afetos. A apresentação do espetáculo Dalí contará com Tradução em Libras.

No 11 de junho serão apresentados os espetáculos Tranças, do Teatro Destinatário, e “Contos, Cantos e Otras Cositas Mas”, do Projeto Otras Cosistas Mas, às 15h e 18h, respectivamente. Também serão exibidos no canal do PROCENA no YouTube.

Tranças narra o sonho da pequena Bintou, que vive numa aldeia em Moçambique. Assim, seu grande sonho é ter tranças como todas as mulheres de sua família. Porém, em sua tradição as tranças são permitidas somente as mulheres adultas e Bintou é ainda uma criança. A apresentação terá Tradução em Libras, audiodescrição e legendas.

Contos, Cantos e Otras Cositas Mas é uma narrativa audiovisual inclusiva. Ela brinca com a imagem, a linguagem e os sinais, seja para ouvintes ou não. O espetáculo conta com tradução em Libras.

Ações formativas

Na 4ª edição do PROCENA – Produção em Cena também estão previstas atividades formativas. Dessa maneira, o evento conta com dois Webinários, com um discutindo sobre a Acessibilidade em Cena e outro abordando a Consultoria de Acessibilidade na Produção Cênica, nos dias 9 e 10 de junho, respectivamente.

Nos dias 9 e 10 de junho, das 14h às 18h, será realizada a oficina Criação Cênica Acessível, no Centro Cultural UFG. A atividade será ministrada pelo ator, diretor teatral e coordenador geral do PROCENA, Thiago Santana. Desse modo, o objetivo é estimular a criação e composição de espetáculos teatrais com recursos de acessibilidade. A inscrição na oficina é gratuita e terá certificação para os participantes.

Lançamento de livros e festival de Slam

No dia 11 de junho a programação segue com a Live de Lançamento dos Livros Maria Grampinho, de autoria de Thiago Santana e Tereza Bicuda, de autoria de Renata Ghizzi. A atividade será às 09 horas no Canal do PROCENA no Youtube. Em seguida, às 11 horas, será realizado o Festival de Slam Surdo, com o protagonismo dos Poetas das Mãos, também com transmissão pelo Youtube.

Sobre o evento

PROCENA – Produção em Cena é um evento bienal realizado em Goiânia, e que tem alcance internacional. Foi idealizado com o propósito de discutir e problematizar os aspectos inerentes da produção cênica. Objetiva a promoção do diálogo, da discussão e da reflexão acerca de temas referentes à inclusão, o acesso e a promoção da pessoa com deficiência no cenário artístico, além de movimentar a cidade e demais regiões de seu alcance com espetáculos cênicos e oficinas de formação.