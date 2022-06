Casal é preso em Goiás suspeito de aplicar golpe contra policial civil do Paraná

Um casal foi preso em flagrante no início desta semana, em Goiás, suspeito de aplicar golpe de estelionato eletrônico contra um policial civil, que mora em Curitiba, no Paraná. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil (PC), por meio do Grupo de Repressão a Estelionatos e outras Fraudes da Delegacia Estadual de Investigações Criminais (GREF/DEIC).

As investigações apontam que os acusados entraram em contato com o policial se passando pelo filho dele, dizendo que havia trocado de número.

Como o golpe foi aplicado

O caso foi descoberto horas após o crime. Segundo a corporação, na última segunda-feira (6/6), o policial entrou em contato para informar que teria sido vítima do golpe do novo número. Na ocasião, ele teria transferido quase R$ 3 mil para a conta de uma pessoa, acreditando que seria a pedido do filho.

Posteriormente, os criminosos solicitaram uma nova transferência, desta vez de quase R$ 5 mil, momento que a vítima percebeu que se tratava de um golpe.

Prisão do casal suspeito

Diante das informações, os agentes da política começaram a investigar o caso e identificaram os donos das contas bancárias informadas para o recebimento do dinheiro. Eles foram localizados e presos em Aparecida de Goiânia.

Por ter recebido os quase R$ 3 mil em sua conta bancária e por terem sido fornecidos os dados bancários para uma nova tentativa, os suspeitos foram autuados pela prática dos crimes de estelionato na modalidade eletrônica e associação criminosa. Caso sejam condenados, ambos poderão pegar até 11 anos de reclusão.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações continuam com o objetivo de identificar os demais integrantes do grupo criminoso.