Goiânia terá programação de Dia dos Namorados no Parque Vaca Brava

Em celebração ao Dia dos Namorados, a prefeitura de Goiânia preparou programação especial para casais no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno. Assim, neste domingo (12/6), a partir das 10h, ocorre uma apresentação musical no local. Além disso, o espaço vai contar com ambientes instagramáveis para tirar fotos e registrar o momento nas redes sociais.

A apresentação no Dia dos Namorados no Parque Vaca Brava será do grupo Ressoar, com a cantora Paula Simões. Desse modo, os músicos prepararam repertório romântico para a ocasião. A equipe operacional da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), que organiza o evento, confeccionou pergolado e balanço, que estarão decorados com flores e balões em formato de coração, para que os namorados possam aproveitar o momento.

“Este é um presente que a prefeitura dará aos casais de Goiânia”, afirma o prefeito Rogério Cruz. “A ideia é promover mais ocasiões como essa, que promovam interação, bem-estar, acesso à cultura e convivência em espaços públicos, tudo ao mesmo tempo.”

Restaurantes fazem programação especial do Dia dos Namorados em Goiânia

O Dia dos Namorados terá programação especial em diversos bares e restaurantes de Goiânia. Assim, o Aproveite a cidade separou 8 dicas para quem quer aproveitar a data especial para um programa diferente.

Na lista do que fazer em Goiânia no Dia dos Namorados, tem diversas opções, com muitos restaurantes fazendo o menu durante todo o fim de semana. Além disso, tem bar que irá oferecer um brunch no sábado (11/6) e no domingo, e até uma hamburgada! E dica: faça sua reserva o quanto antes.

Confira AQUI a matéria com todas as dicas.