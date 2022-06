Homem é preso após mostrar órgãos genitais para dentista, em Mara Rosa

Um homem foi preso suspeito de importunação sexual, após mostrar os órgãos genitais para uma dentista enquanto era atendido em um consultório. O caso aconteceu em um posto de saúde no município de Mara Rosa, localizado na região norte do estado de Goiás. Um boletim de ocorrência foi registrado e de acordo com ele, o crime teria acontecido nesta segunda-feira (6/6).

Durante todo o interrogatório feito pela polícia, na delegacia da cidade, o homem preferiu ficar em silêncio, segundo informado pelo delegado responsável pelo caso. Conforme apurado pela corporação policial, a profissional da saúde entrou em desespero ao ver o paciente com os órgãos genitais para fora da calça, deixando o consultório e acionando a polícia.

Solidariedade: Pai doa órgão de jovem de 20 anos que morreu após racha na Av. T9, em Goiânia

Ainda de acordo com a explicação do delegado, o suspeito estava sendo atendido, quando buscou contato físico com a dentista ao esfregar a perna nas pernas dela. Em determinado momento, quando a profissional se virou para pegar uma anestesia e se virou de volta, se deparou com o suspeito pegando em suas partes íntimas e mostrando pata ela.

Crimes sexuais: Dentista é suspeito de importunação sexual contra paciente em Aparecida

O nome do suspeito não foi divulgado pela corporação policial, por isso o Dia Online não conseguiu localizar a sua defesa em busca de esclarecimentos sobre o fato. O espaço segue aberto, caso a defesa queira se manifestar.

Crime: Estudante de Farmácia é preso usando carimbo de psiquiatra, em Goiânia