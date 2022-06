Lideranças rurais do sul goiano declaram apoio à pré-candidatura de Lissauer Vieira

Durante a abertura oficial da 47ª Exposição Agropecuária de Morrinhos, a ExpoMorrinhos, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSD), recebeu apoio de lideranças rurais da região à sua pré-candidatura ao Senado Federal.

Atuante no agronegócio goiano, Lissauer Vieira ressaltou a capacidade de superação do setor, que tem sido alicerce para a economia brasileira. “Quando o Brasil passou pelas suas maiores crises, como foi a pandemia da Covid-19, estava lá a agropecuária produzindo, gerando emprego e renda e ajudando o país. Então nós temos que render nossas homenagens a esses homens e mulheres do campo que, com muito trabalho e dedicação, tem sustentado a nossa nação. Saibam que estamos e estaremos sempre ao lado de todos vocês”, frisou Lissauer.

Alego Ativa: Lissauer Vieira participa de mais uma edição da Alego Ativa, em Morrinhos

Também presente no evento, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, reafirmou suas raízes do campo, a defesa do agronegócio e pontuou, ainda, os investimentos realizados na região, especialmente, na área de infraestrutura. “Eu já tenho uma vida de luta no setor rural. São trinta e seis anos que luto e defendo o agro. Nós temos investido fortemente em Morrinhos, fizemos o asfaltamento daqui até Rio Quente, ampliando os nossos acessos com a melhoria de toda a nossa malha viária”, explanou.

Gestão: Com gestão inovadora, Lissauer amplia representatividade social da Alego

ExpoMorrinhos 2022

A 47ª Exposição Agropecuária de Morrinhos segue até 19 de junho com a expectativa de atrair 80 mil pessoas. A realização é do Sindicato Rural de Morrinhos, com apoio da Prefeitura Municipal, em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Goiás (Senar-GO), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Goiás (Sebrae-GO) e empresas do setor.

Balanço: Lissauer fecha primeiro semestre de sua gestão com saldo altamente positivo na Alego

A programação do evento incluiu diversas palestras com temas variados, como qualidade do leite, sustentabilidade da agricultura familiar, questão ambiental e mercado de commodities. Além disso, cerca de 100 animais ficarão expostos, incluindo gado das raças girolando e jersey, bem como máquinas agrícolas e veículos. O evento ainda conta com shows artísticos com duplas sertanejas e o tradicional rodeio.

Também participaram da solenidade os deputados federais Delegado Waldir, Célio Silveira e Adriano do Baldy; deputados estaduais Francisco Oliveira, Thiago Albernaz e Amauri Ribeiro; presidente da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater), Pedro Leonardo; secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tiago Mendonça; presidente da Câmara Municipal de Morrinhos, Wellington Dias; presidente da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e Turismo de Morrinhos (ACIM), Fernando José; Associação Goiana dos Criadores de Zebu (AGCZ), Gilberto Marques Neto; diretor da Associação dos Produtores de Soja de Goiás (Aprosoja-GO), Bartolomeu Braz; prefeitos, vereadores e diretoria do Sindicato Rural.