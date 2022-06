Teatro Goiânia recebe a 9ª edição do Goyaz Festival

De 24 a 26 de junho, o Teatro Goiânia, no Centro, recebe a 9ª edição do Goyaz Festival, um dos eventos musicais mais tradicionais do País e que se tornou referência para a música instrumental. Assim, em 2022 o festival se destaca pela presença das musicistas, valoriza os talentos goianos e as conexões com artistas nacionais. O evento será gratuito e tem como realizadores, o Studio K, Articum e Vôo Livre.

A presença feminina se destaca logo na estreia, com o grupo Ilu Orin, que fará a abertura no dia 24, às 20h. A banda traz a percussão como protagonista e conta, através do som, o percurso dos ritmos do folclore brasileiro. Desse modo, passa pelo Carnaval, caracterizado pelo choro e samba, e Festa Junina, repleta de forró, coco, maracatu e frevo. Além disso, as feestas inter-religiosas, como a lavagem da escadaria do senhor do Bonfim, marcadas pelo jongo, congo de ouro, barravento, entre outros. A trajetória de todos esses ritmos até os dias atuais será apresentada em contraponto aos timbres eletrônicos, ao contrabaixo e à guitarra elétrica.

Outra atração do Goyaz Festival é o “Manassés Aragão, por seus amigos”. O projeto nasceu da união dos que, com ele, Manassés, partilharam e dividiram projetos e canções.

O evento também contará com apresentação do compositor e guitarrista Matheus Guerra, natural de Goiânia. Com mais de 14 anos de vivência na música e no cenário musical goiano, lançou seu álbum instrumental em 2019, “Reflexo”.

O artista Bororó é considerado um dos mais competentes e talentosos instrumentistas brasileiros. Dessa maneira, sendo extremamente versátil, o multi-instrumentista destaca-se, principalmente, pela pegada e pelo swing carregado de personalidade.

Mulheres

Este ano, o festival conta com a musicista Joana Queiroz. A saxofonista e compositora carioca tem mais de 20 anos de carreira, e já dividiu o palco e o estúdio com nomes como Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Arrigo Barnabé, Gilberto Gil.

E para finalizar as atrações o Duo Mitre, que é formado pelas irmãs Luísa Mitre (piano) e Natália Mitre (vibrafone e percussão), vai se apresentar no evento. Dessa forma, a parceria musical é a celebração da vida e dos palcos, construída ao longo dos anos entre as instrumentistas.

Em suas edições anteriores, o Goyaz Festival já recebeu grandes nomes da música instrumental como Naná Vasconcelos e Trio Corrente. Ademais, Hamilton de Holanda, Eumir Deodado, Samba Jazz Trio, Arthur Maia, João Donato, Ivan Ornelas, Kiko Continentino, Guinga, os internacionais Nicolas Krassic e Scott Feiner, entre outros.

Confira AQUI a programação completa do evento.

Serviço: 9ª edição do Goyaz Festival | Teatro Goiânia

Quando: De 24 a 26 de junho

Onde: Rua 23, nº 252 – Centro

Entrada: Gratuita