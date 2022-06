Vila Cultural Cora Coralina recebe a exposição Dos Últimos 3 anos

A Vila Cultural Cora Coralina, no Centro de Goiânia, recebe nesta quinta-feira (9/6), a partir das 18h, a exposição Dos Últimos 3 anos, do artista Zé César. Assim, as obras poderão ser vistas até o dia 7 de julho na Sala Antônio Poteiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, gratuitamente.

Com 63 gravuras e 24 trabalhos tridimensionais, a mostra traz uma reflexão sobre a cidade e como ela é ocupada. “O conceito do meu trabalho é a cidade e toda a problemática que ela envolve, como o acúmulo de edifícios, a falta de espaço e a poluição visual. E tudo isso acaba acarretando na falta de um ordenamento e, assim, ela vai crescendo sem um direcionamento”, explicou o artista.

As gravuras da exposição Dos Últimos 3 anos, do artista Zé César, foram feitas em técnicas de litografia a seco e gravura em metal. Além disso, serigrafia e matrizes de plástico e tetra pak trazem elementos encontrados nas artes de rua, como o picho. De acordo com Zé César, seus trabalhos tem frases soltas em função das pichações. Ademais, no visual urbanos que encontramos nos grandes centros.

Já as esculturas de Dos Últimos 3 anos foram feitas em papelão, com estilete de pequenas e grandes dimensões. “Meu trabalho com o papelão veio da gravura, afinal eu já usava diversos processos tradicionais como xilogravura, gravura em metal, litografia, serigrafia e outros com colagem e recortando materiais. Dessa forma, trabalhei com outros suportes não convencionais como plástico e acabei chegando no papelão, que usava como matriz para imprimir depois da gravura”, esclareceu o artista.

Sobre o artista

Zé César é graduado em Artes Plásticas pela Universidade Federal de Goiás (UFG), doutor em Artes pela Universidad Complutense de Madrid e professor de gravura na Faculdade de Artes Visuais e no Programa de Pós-Graduação em Artes e Cultura Visual da UFG.

Já realizou exposições individuais em Goiânia, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Espanha, Austrália, Cuba, entre outros. Além disso, já publicou diversos livros, entre eles, Manual de Litografia Sobre Pedra, Ed. UFG, 2000; A Gravura em Matrizes de Plástico, Ed. UFG, 2004; Metrópolis, (Livro de Artista), Ed. UFG, 2008, De Gravuras e Cidades, Ed.UFG, 2010 e Capoeira é luta nossa, Ed. América, 2010.

Serviço: Eposição Dos Últimos 3 anos – Zé César | Vila Cultural Cora Coralina

Quando: Segunda a sexta, das 9h às 17h (aberta excepcionalmente nos dias 11 e 12 de junho, das 11h e 19h, durante a Feira e-cêntrica)

Abertura da exposição: Quinta-feira (9/6), às 18h

Onde: Sala Antônio Poteiro – Endereço: Rua 23 esquina com a Rua 3 – Centro

Entrada: Gratuita