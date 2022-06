Câmara de Goiânia recebe jovens vereadores eleitos pelo Programa Politizar

Nesta quinta (9/6) e sexta-feira (10/6) a Câmara Municipal de Goiânia recebe os 35 jovens vereadores que foram eleitos através do Programa Politizar realizado nas escolas municipais da capital. O objetivo do projeto é despertar o interesse dos estudantes pela política, especialmente a municipal. O programa é uma parceria do Legislativo goiano e da Universidade Federal de Goiás (UFG)

Ao todo o programa recebeu a inscrição de 375 alunos, em dez escolas, de diversas regiões de Goiânia. Os jovens vereadores foram eleitos pelos próprios estudantes e devem participar de outras atividades, tais como a simulação de votação de projetos no Plenário da Câmara Municipal de Goiânia.

Eleições: Câmara dos Deputados aprova texto-base do novo código eleitoral

Esta é a segunda edição do projeto, que precisou de um hiato de dois anos devido a pandemia de covid-19. Para a coordenadora geral do Programa de Extensão Politizar, além de engajar os jovens na política, o projeto é importante para que eles saibam e entendam os seus direitos e deveres enquanto cidadãos.

A coordenadora completa dizendo que é educando para a cidadania que iremos conseguir um país melhor e cidadãos mais conscientes em seus papeis enquanto membros ativos na sociedade. Na primeira fase do programa os jovens vereadores conhecerão os espaços de trabalho da Câmara, além de assistir palestras e passar por treinamento sobre o processo legislativo.

Crime: Homem vai à Câmara de Goiânia procurar emprego e é preso ao furtar celular da presidência

Acontece ainda nesta primeira etapa a formação das bancadas que irão atuar durante a simulação das votações. A votação dos projetos de lei está prevista para acontecer nos dias 07 e 08 de julho. A afirmativa do presidente da Câmara, vereador Ricardo Policarpo (Patriota) é de que o Programa Politizar é uma das prioridades da atual gestão.

Programação do Programa Politizar

A programação desta edição do Programa Politizar teve início às 9h30 da manhã de hoje (9), no auditório Carlos Eurico, onde os participantes receberam um material de apoio e uma revista em quadrinhos. Os jovens participarão também de palestras que abordarão o tema “O Poder Legislativo Municipal e o papel do (a) vereador(a)”, “Como elaborar um projeto de lei” e sobre o “Processo Legislativo”.

Política: Aumento do IPTU em Goiânia: vereadora pede impeachment de Rogério Cruz

Já na sexta-feira (10), as atividades terão início a partir das 8h30, com palestra sobre “Meio Ambiente e a Virada Ambiental”, além de uma conversa sobre “Políticas Públicas e Saúde”. A manhã se encerra com a oficina Politizar Game e retornarão a partir das 13h, com a palestra sobre “Direitos da Criança e Adolescente”, “Sistema Partidário e Formação das Bancadas” e encerrando o dia com uma visita ao Plenário e demais dependências da Câmara.