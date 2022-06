Ciclista morre após ser atropelado por idoso embriagado na GO-080, em Goiânia

Um ciclista de 63 anos morreu, na tarde de quarta-feira (8/6), após ser atropelado por um veículo que era conduzido por um idoso, de 70 anos, que apresentava sinais de embriaguez. O acidente aconteceu na GO-080, no Jardim São Judas Tadeu, em Goiânia.

De acordo com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), que foi acionada para atender a ocorrência, o idoso conduzia o veículo pela rodovia, no sentido Goiânia/ Nerópolis. No cruzamento com a Avenida São Jorge, via dotada de sinalização semafórica, atropelou o ciclista, identificado como Francival Ferreira dos Santos.

Com o impacto, a vítima caiu no meio da pista e o condutor só parou alguns metros à frente. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e constatou a morte da vítima no local.

Idoso que atropelou e matou ciclista é preso após exame constatar embriaguez

Segundo a Dict, o motorista do carro envolvido no acidente se recusou a realizar o teste do bafômetro e, por isso, foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML). Após exame clínico, ficou constatada sua embriaguez.

Diante dos fatos, o idoso foi conduzido à Dict, onde foi atuado em flagrante e recolhido na carceragem da Central Geral de Flagrantes. Ele está a disposição do Poder Judiciário.

A corporação ainda informou que o ciclista era muito conhecido na região, já que era vendedor de salgados, sucos e doces nos comércios locais.