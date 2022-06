Festival de Dança e Vídeo – D’Olhar inicia sessões em diferentes cidades

A 2ª edição do Festival Itinerante de Dança e Vídeo – D’Olhar dá início à sua Mostra Itinerante, que acontecerá em parques de Goiânia, Pirenópolis e Alto Paraíso. Assim, os filmes selecionados e premiados durante esta edição serão apresentados nestes locais. Toda a programação do festival é gratuita.

Em Goiânia, o Festival Itinerante de Dança e Vídeo – D’Olhar terá sessões em todos os sábados de junho. Dessa maneira, sempre a partir das 17h30, acontece no Vaca Brava (11/6), no Bosque dos Buritis (18/6), bem como no Parque Areião (25/6).

Em Pirenópolis, a mostra itinerante será em 2 de julho, na praça da Igreja Matriz. Ademais, em Alto Paraíso acontcee no dia 16 de julho, na Praça do Bambu. O encerramento oficial das atividades desta edição do Festival D’Olhar contará com a Masterclass Laboratório de Creación de Videodanza. Desse modo, haverá a participação especial e internacional da diretora do Festival Agite y Sirva do México, Ximena Monroy, em Alto Paraíso de Goiás, de 13 a 16 de julho.

Dedicado exclusivamente ao desenvolvimento de interface de dança e vídeo, o Festival Itinerante de Dança e Vídeo – D’Olhar, é pioneiro no Estado de Goiás. Assim, nesta 2ª edição as premiações foram de até R$ 4 mil, uma das maiores na categoria de videodança do mundo.