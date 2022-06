Na próxima terça-feira (14/6), o Governo do Estado e a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) promovem, às 19h, o Arraiá do Bem 2022. Assim, o objetivo da festa solidária é arrecadar, via venda de convites, recursos para os programas e ações sociais da OVG, beneficiando famílias em vulnerabilidade social. O evento acontece no Palácio das Esmeraldas, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia.

O Arraiá do Bem irá acontecer nos jardins do Palácio das Esmeraldas. Dessa maneira, o espaço irá ganhas barraquinhas com comidas típicas, cores e adereços juninos. Toda a renda será destinada às ações sociais da OVG.

O Arraiá do Bem 2022, que volta a ser realizado após dois anos de pausa, em decorrência da pandemia da Covid-19, contará com a apresentação de grandes nomes do sertanejo. Dessa maneira, cantam cantores Jefferson Morais, Roberta Miranda e a Banda Zabumba Beach.

O evento beneficente será aberto oficialmente com uma benção do padre Marcos Rogério, da Paróquia Nossa Senhora da Assunção. Além disso, a animação ficará por conta da Quadrilha Arraiá Chapéu do Vovô.

Durante a festa, os convidados terão a oportunidade de conhecer as ações sociais por meio da apresentação dos projetos que a OVG desenvolve em todos os 246 municípios goianos.

Serviço: Governo de Goiás e OVG realizam Arraiá do Bem 2022

Quando: 14 de junho

Horário: 19h

Onde: Palácio das Esmeraldas – Praça Cívica