Homem é presos por agredir filho autista com varal de nylon, em Rio Verde

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), o pai de uma criança autista, de 7 anos de idade, foi preso suspeito de agredir o filho usando uma corda de varal, feita de nylon. A denúncia foi feita após os professoras da escola em que a criança estuda notarem as marcas de agressão no corpo do menino. O caso aconteceu em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás.

Segundo o delegado responsável por investigar o caso, a corporação teve ciência sobre as agressões nesta quarta-feira (8/6) e para que a investigação fosse iniciada, um exame de corpo de delito foi solicitado, para saber a gravidade das lesões. A PCGO informou ainda que a laudo ainda não ficou pronto.

Suspeito presta depoimento sobre o caso

Em depoimento, o genitor contou que bateu no menino pois ele ficava muito tempo na rua e isso o desagradava. O delegado explica que a corporação policial está aguardando o resultado do exame e que apenas o laudo corporal pode apontar o grau das lesões, se elas são leves, graves ou gravíssimas.

O responsável pelo caso informou ainda que a vítima foi encaminhada para um abrigo temporário após recomendação do Conselho Tutelar. As apurações iniciais apontaram que o menino morava com uma tia, a qual possui a guarda do menor. Todavia, após sair da cadeia, o menino foi morar com ele. A investigação e as oitivas de testemunhas visam descobrir se as agressões são frequentes ou se foi fato isolado.

A Polícia Civil não divulgou o nome do suspeito, desta forma o Dia Online não conseguiu localizar a defesa do acusado. O espaço segue aberto caso o mesmo queira se manifestar.