Pré-candidato Ronilson Reis percorre Goiás e conquista apoio do segmento evangélico

Recentemente o vereador Ronilson Reis (Brasil 35) pediu licença da Câmara Municipal de Goiânia para disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) durante as eleições de 2022. Com pautas pautas e ações que visam a defesa da família e dos valores cristãos, o pré-candidato está percorrendo o estado de Goiás e conta com apoio do segmento evangélico.

Em seu posicionamento, Ronilson reforça que o estado de Goiás precisa de uma voz firme e convicta que defensa os valores e princípios familiares, assim como a fé cristã. Devido ao fato de ser vereador, evangélico, advogado, casado e conservador, sua pré-candidatura é fortemente amparada pelo segmento evangélico.

Igrejas com presença em todo estado, como a Igreja Mundial do Poder de Deus, do Apóstolo Valdemiro Santiago, e Igreja Assembleia de Deus Madureira, liderada pelo Pastor Gentil Rosa de Oliveira, já declararam apoio a candidatura de Reis. O vereador acrescenta que as forças evangélicas conseguem entender e sabem das ações e projetos do político no trabalho de defesa da família.

Ações propostas pelo pré-candidato Ronilson Reis

Dentre as ações e pautas conservadoras defendidas pelo pré-candidato temos: proibição de banheiros unissex e da linguagem neutra, a inclusão no calendário municipal o Dia do Hetero Sexual. Vale lembrar que durante a pandemia de covid-19, Ronilson foi autor da lei que incluía as gestantes no grupo prioritário de vacinação.

O vereador é autor do projeto que visa a proibição de contratação e nomeação, em cargos públicos, pessoas condenadas por crimes sexuais. Além de ser um defensor, chegando a acionar a Justiça estadual, em prol dos direitos dos usuários do transporte coletivo. Dentre suas ações, o pré-candidato destinou mais de R$ 1 milhão em emendas parlamentares que beneficiaram a Fundação Banco de Olhos de Goiás, a Unidade de Saúde e ao Centro de Referência e Assistência Social (Cras), no Conjunto Vera Cruz.

