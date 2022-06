Uso de máscara volta a ser obrigatório em locais fechados, comércios e escolas, em Campos Belos

A Prefeitura de Campos Belos, no nordeste de Goiás, publicou um decreto na quarta-feira (8/6), que torna novamente obrigatório o uso de máscaras nos espaços públicos fechados, estabelecimentos comerciais, industriais, de serviço e de ensino público e privado.

De acordo com a administração municipal, a decisão leva em consideração os boletins diários emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde, que apontam um aumento constante dos contaminados pela Covid-19 no município.

O documento ainda recomenda o uso de máscara em ambientes abertos por pessoas que apresentem sintomas gripais ou que tiveram contato com caso suspeito ou confirmado de Covid-19 nas últimas 48 horas. Neste último caso, a recomendação é manter o isolamento ou quarentena, conforme orientação do serviço de saúde.

A recomendação do uso de máscara de proteção facial também se estende a pessoas pertencentes a grupos de risco, que possuem fatores para o agravamento da doença ou aquelas que não foram vacinadas. Além disso, continua sendo sugerido a higienização das mãos com álcool 70% ou com água e sabonete líquido.

O documento já está em vigor e é válido até a nova decisão da administração municipal. Confira a íntegra do documento aqui.

Casos de Covid-19 em Campos Belos

De acordo com boletim epidemiológico do último dia 1º de junho, a cidade registrava 27 casos ativos e 13 suspeitos de Covid-19. No dia 3, o número de contaminados ativos saltou para 36 e os suspeitos para 18.

No dia 6 de junho os casos ativos passaram para 42 e os suspeitos para 16. No dia seguinte, 7 de junho, os números continuaram subindo, sendo registrados 69 casos ativos e 35 suspeitos. Nesta quarta-feira (8/6), data da publicação do decreto, foram registrados 88 contaminados ativos e 27 suspeitos. O número de mortes chega a 50.

Goiás

Em Goiás, segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), há 1.396.730 casos confirmados da doença e 792.994 suspeitos. O número de mortes chega a 26.694, o que significa uma taxa de letalidade de 1,91%.