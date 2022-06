Criança de dois anos morre após se engasgar com balinha, em Alto Paraíso

Uma criança de dois anos morreu após se engasgar com um balinha enquanto brincava no quintal de casa. O caso aconteceu em Alto Paraíso de Goiás, município localizado na região da Chapada dos Veadeiros.

De acordo com informações do pai do menino, a vítima estava brincando no quintal de casa e correndo quando se engasgou. Em determinado momento, a família encontrou a criança já sufocada e a levou as pressas para o Hospital Municipal do cidade.

Menino de 2 anos que morreu engasgado com balinha em Alto Paraíso de Goiás — Foto: Arquivo Pessoal / reprodução

Morte do menino é constatada

Já na unidade de saúde, o menino foi atendido na emergência. A direção do hospital informou que a vítima já chegou no local com quadro de parada cardíaca e afirmou que a equipe médica realizou os procedimentos de reanimação, porém não obteve sucesso.

O acidente aconteceu nesta quarta-feira (8/6) e o menino foi sepultado nesta quinta (9). Lamentando o ocorrido, o pai da criança explicou que o menino engoliu as balinhas e que as mesmas formaram uma “bucha” no estômago, fazendo com que a criança sufocasse.

Ao lembrar da criança, o pai conta que o filho era um menino muito alegre, sorridente e que deixava todos a sua volta em estado de alegria. A informação repassada pelo avô da vítima é de que não se sabe como o garoto achou a bala e nem quem deu pata ele.

Em seu desabafo, o avô do menino chama a atenção para o perigo envolvendo uma situação onde a criança engasga e o quão rápido pode acontecer uma tragédia, se não houver supervisão e socorro imediato.

“Foi um sofrimento muito grande para a família. Ele era um menino muito querido. Esse negócio de engasgo é muito perigoso porque se não conseguir tirar na hora, a criança morre. É questão de segundos”, desabafou o avô.