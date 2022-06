Criminosos quebram parede de casa para realizar furto, em Senador Canedo

Um técnico de informática, de 39 anos, denunciou que sua casa foi invadida, pela segunda vez, por criminosos que quebraram até a parece do quarto dele. O caso aconteceu em senador Canedo, região metropolitana de Goiânia.

Ainda de acordo com a vítima, os criminosos levaram caixa de ferramentas e alimentos. O homem acredita que o invasor pulou o muro da casa e como não conseguiu arrombar a porta, quebraram a parede da casa para entrar no imóvel.

Em seu relato, a vítima diz que não sabe mais o que fazer, uma vez que trabalha para conseguir manter a casa e é alvo de diversos furtos. A primeira invasão aconteceu no mês de maio, quando a porta da casa foi arrombada e um notebook foi levado.

Mediante a situação, o técnico de informática se diz indignado e implora para que a situação seja investigada, visto que não é a primeira vez que acontece. Acredita-se que a parede tenha sido quebrada com o auxílio de uma tábua de madeira encontrada ao lado do buraco.

Policia Civil de Goiás (PCGO) diz que vai investigar os crimes.

Crimes

A primeira invasão aconteceu no último dia 3 de maio e o segundo na manhã desta quinta-feira (9/6), enquanto o proprietário do imóvel trabalhava. Os crimes aconteceram no bairro Jardim Sabiá.

Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que o criminoso tenta pular o muro em um lado da casa e não consegue. Insatisfeito, o suspeito tenta por outro lado e consegue entrar na casa.

Toda a ação acontece em menos de 30 minutos e ele sai do local com algumas sacolas. Nas imagens que circulam na internet é possível ver quando ele coloca alguns em cima do muro, pega ao sair do imóvel e vai embora como se nada tivesse acontecido.