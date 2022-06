Policial penal é presa suspeita de atirar em marido após discussão, em Goiânia

Uma policial penal, de 34 anos, foi presa suspeita de atirar contra o marido após uma discussão na residência onde moram, no Setor Perim, em Goiânia. O caso aconteceu na quarta-feira (8) e está sendo investigado.

Conforme relatos do marido, que é policial militar, ele estava em um bar e, ao chegar em casa, ele e a esposa começaram a brigar. No momento que foi até o portão para fechá-lo, foi surpreendido com dois disparos.

Um dos disparos atingiu de raspão a cabeça do policial, que foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), de onde recebeu alta nesta quinta-feira (9).

Uma foto mostra os buracos no portão causados pelos tiros.

Policial penal que atirou contra marido alega disparo acidental

Diante do ocorrido, a mulher foi presa em flagrante pela prática do crime de tentativa de homicídio e levada para a Central de Flagrantes. A arma do crime foi apreendida pelos policiais.

De acordo com a Polícia Civil (PC), a mulher estava bêbada e afirmou que o disparo foi acidental. Entretanto, após passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (9), ela teve a prisão convertida em preventiva.

Como não teve a identidade divulgada, não foi possível localizar a defesa da policial penal. O espaço segue aberto para manifestação.

DGAP

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás (Dgap) abriu processo administrativo para apurar os fatos, mas esclarece que tudo acontece fora do horário de serviço da servidora, e que “ela prestou os devidos socorros à vítima e acionou o socorro”.

“A Dgap esclarece que não compactua com desvio de conduta praticado por seus servidores. O caso será devidamente apurado”, escreveu em nota.