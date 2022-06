Rua do Lazer, no Centro, recebe oficinas e espetáculos gratuitos

O Teatro Carlos Moreira, localizado na Rua do Lazer, no Centro de Goiânia, recebe a 2ª Mostra Cultural de Férias. Assim, a Cia de Teatro Carlos Moreira promove um encontro de formação e apreciação de montagens cênicas entre os dias 7 e 10 de julho. Nomes como do ator Ricardo Pavão e da diretora Karmozina Vitória de Almeida participam do evento.

A a 2ª Mostra Cultural de Férias começa no dia 7 de julho, às 19h, com uma vídeo-homenagem à diretora Karmozina Vitória de Almeida. Ela participará virtualmente da cerimônia de abertura. Logo em seguida haverá uma palestra com o ator Ricardo Pavão, que também será responsável pela oficina de direção.

A mostra, no Teatro Carlos Moreira, localizado na Rua do Lazer, conta com três oficinas, de direção, iluminação e maquiagem. Dessa forma, todas serão realizadas por profissionais e artistas de teatro.

Para o diretor da companhia, a iniciativa é um “projeto para todos os fazedores de teatro, favorecendo o debate sobre os métodos da produção de espetáculos em um período de escassez”. Dessa forma, além das oficinas, a programação conta apresentação de seis espetáculos, sendo dois para o público infantil e quatro para adultos. Com acesso gratuito, as reservas de ingressos serão realizadas pelo WhatsApp: (62) 991426714. A casa está sujeita a lotação, que será limitada a 120 pessoas, de acordo com a quantidade de lugares disponíveis no Teatro Carlos Moreira.

Para participar das oficinas é necessário fazer inscrição com antecedência através de contato com a produção da Mostra, a formação é aberta ao público maior de 14 anos, com ou sem experiência na área. A Mostra Cultural de Férias está em sua 2ª edição e foi contemplada pela Lei Aldir Blanc do Estado de Goiás e já está com inscrições abertas para suas atividades.

Cia de Teatro Carlos Moreira

Criada em 1992, a Cia. de Teatro Carlos Moreira, empresa de diversão e produção artística, surge com o intuito de pesquisar novas linguagens e experimentar novas formas de se fazer teatro.

Durante sua história a Cia. se dedica a difundir a cultura em diversos grupos, seja ele social, familiar ou profissional, utilizando a arte como ferramenta da comunicação e participação no desenvolvimento cultural da sociedade. Atualmente conta com inúmeras produções teatrais.

Serviço: 2ª Mostra Cultural de Férias | Teatro Carlos Moreira

Quando: 7 a 10 de julho

Abertura: dia 07 de Julho, às 18h

Onde: Rua do Lazer – Centro