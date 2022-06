Mulher é encontrada morta e parcialmente queimada dentro de baú, em Anápolis

Na manhã desta segunda-feira (13/6) uma mulher foi encontrada morta dentro de um baú em uma região de chácaras, no município de Anápolis, a 55 km de Goiânia.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) parte do corpo da vítima tinha sinais de queimaduras, assim como a roupa que ela vestia. As queimaduras encontradas eram apenas superficiais.

A corporação acredita que o corpo encontrado tenha passado por uma tentativa de incineração mal sucedida, tendo em vista o grau das queimaduras. Segundo a PCGO, a mulher foi encontrada por um caseiro da região que encontrou em contato com a polícia.

Causas da morte e identificação da vítima

Conforme as primeiras apurações sobre o caso, o homem passava de moto pela região quando encontrou a vítima, O caseiro registrou a situação em imagens e solicitou apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO), que foi até o local.

O delegado responsável pelo caso disse que a vítima não portava qualquer documento de identificação e que até o início da tarde desta segunda-feira (13), o corpo ainda não havia sido identificado e ninguém havia sido preso como suspeito do crime.

Ainda de acordo com o investigador, a mulher não possuía nenhum sinal de perfuração ou ferimentos, que possam ter sido causado por armas. A vítima foi encontrada encaixotada em um baú, que estava sem a tampa.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis, onde deve ser feito uma perícia e exames de papiloscopia para identificar a vítima através das impressões digitais.

O delegado ressalta que a causa da morte só poderá ser determinada depois que o laudo do IML for finalizado e diz que existe a possibilidade que o exame de identificação da mulher fique pronto ainda hoje.

