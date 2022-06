Praça Cívica, no Centro, recebe nova temporada do Cinealmofada

A partir do dia 26 de junho, a Praça Cívica, no Centro de Goiânia, recebe a 3ª temporada do Cinealmofada. Assim, esta edição acontece em todo último domingo dos meses de junho (26), julho (31), agosto (28) e setembro (25), sempre às 19h. A projeção será montada no Centro Cultural Marieta Telles Machado, sede do Cine Cultura e do Museu da Imagem e do Som de Goiás.

O Cinealmofada 3ª Temporada é uma realização da Barroca Filmes e Coletivo Cine Cultura, apoiado pelo Cine Cultura. As sessões contarão com espaços destinados a pessoas com deficiência. Além disso, as falas dos organizadores serão interpretadas em Libras e os filmes serão legendados.

As duas últimas edições do aconteceram nos anos de 2012 e 2014 e reuniram milhares de pessoas que apreciam o cinema como forma de lazer, reflexão e expressão cultural.

Segundo uma das organizadoras do evento, a produtora Camilla Margarida, um dos principais objetivos do Cinealmofada é a democratização do cinema e a valorização dos espaços destinados ao cinema independente.

Sessões temáticas

Ao todo, a serão quatro sessões abertas de cinema, com exibições dos filmes mais votados pelo público. Eles serão escolhidos entre uma lista de 12 títulos, pré-definidos pela equipe de curadores. Desse modo, em cada sessão os produtores do evento definiram um tema. Para a sessão do dia 26 de junho, o tema é “A chegada do trem à estação: o primeiro cinema e o descortinamento de um mundo novo”. Já para a Sessã 2, “A cidade é uma só: filmes que proponham reflexões sobre as relações entre as pessoas e os espaços urbanos”.

Para a sessão 3, o tema é “De volta para o futuro: filmes que investigam a materialidade da memória por e a partir do cinema”. Ademais, para a Sessão 4, o tema escolhido foi “O cinema e o mundo: filmes que construam universos ampliando o horizonte do olhar”.

Votação popular

Assim como nas edições anteriores, o público é soberano na escolha dos filmes, a partir de uma lista tríplice criada pela equipe de curadoria.

A primeira enquete, para escolha do filme a ser exibido na sessão de abertura (26/6) na Praça Cívica, ficará disponível na internet, nas redes sociais do CineAlmofada, nos dias 14 e 15 de junho. O resultado da votação será divulgado no dia 16 de junho.

Os filmes disponíveis para votação para a sessão do dia 26/6 já estão sendo divulgados, e são: O Grande Ditador (1940 – Direção: Charlie Chaplin – Duração: 2h05); O Mágico de Oz (1939 – Direção: Victor Fleming – Duração: 1h52); Especial Buster Keaton, com Vizinhos Vigilantes (1920 – Duração: 18 minutos) e Sete Oportunidades (1925 – 56 minutos).

As próximas votações serão divulgadas pelas redes sociais do projeto, a partir da página do Instagram.