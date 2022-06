Republicanos anuncia apoio a pré-candidatura de Gustavo Mendanha ao governo de Goiás

O partido Republicanos anunciou, oficialmente, o seu apoio a pré-candidatura de Gustavo Mendanha (Patriota) ao governo de Goiás, mesmo havendo uma certa divisão interna entre os representantes do partido no estado.

Nesta segunda-feira (13/6) o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, deve participar de um encontro da sigla, que será realizado em um hotel, em Goiânia.

Os desentendimentos internos são palpáveis, uma vez que nomes como o de Rogério Cruz, prefeito de Goiânia, e deputados estaduais Jeferson Rodrigues e Rafael Gouveia, que devem apoiar a reeleição de Ronaldo Caiado, não estarão presentes no encontro do partido.

Em relação a base caiadista, a direção nacional do Republicanos está estudando as possibilidades. Até o momento, as avaliações dizem que as melhores chances do deputado João Campos, presidente regional do partido, para o Senado estão na chapa ao lado de Gustavo Mendanha.

Republicanos em Goiás

No estado de Goiás, o partido Republicanos é comandando por João Campo, deputado federal e pré-candidato ao Senado. Na semana passada, o político chegou a realizar uma enquete em redes sociais para saber a opinião do público, sobre quem iria apoiar.

Vale lembrar que, para a chapa de Gustavo Mendanha, ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e pré-candidato ao governo estadual, o apoio de um partido como o Republicanos é fundamental para lhe garantir tempo de televisão, assim como fundo eleitoral.

