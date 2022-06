Terceiro caso de varíola dos macacos é confirmado no Brasil

Foi confirmado na noite de domingo (12/6) o terceiro caso de varíola dos macacos no Brasil. A confirmação foi feita pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde do Rio Grande do Sul.

O paciente tem histórico recente de viagem e, por isso, acredita-se ser um “caso importado” da doença. O diagnóstico laboratorial foi feito pelo Instituto Adolf Lutz de São Paulo.

O primeiro caso da doença no Brasil foi registrado no dia 9 deste mês em São Paulo. O segundo caso, também em São Paulo, foi confirmado no último sábado (11/6). Além disso, estão em investigação seis casos suspeitos. Todos seguem isolados e em monitoramento.

O paciente, de 51 anos, diagnosticado com a doença mora em Porto Alegre e esteve Portugal. Ele retornou para o Brasil no último dia 10 deste mês. Segundo nota divulgada pelo Ministério da Saúde, ele está isolado.

“O paciente está em isolamento domiciliar, junto com os seus contatos, apresenta quadro clínico estável, sem complicações e está sendo monitorado pelas secretarias de Saúde do estado e do município”, informou.

Em nota, o Ministério da Saúde ainda comunicou que está rastreando todos os contatos do paciente confirmado. “Todas as medidas de contenção e controle foram adotadas imediatamente após a comunicação de que se tratava de um caso suspeito de monkeypox [varíola dos macacos, em inglês], com o isolamento do paciente e rastreamento dos seus contatos, tanto nacionalmente quanto do voo internacional, que contou com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”.

Transmissão da doença varíola dos macacos

