7º DIGO, que será on-line, começa nesta quarta-feira (15/6)

O 7º Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás (DIGO), será on-line, e acontece de 15 a 30 de junho. A abertura do festival ocorre às 20h desta quarta-feira (15/6), em uma live no Facebook e Youtube, com os realizadores dos filmes. Além disso, no dia 29 o público vai poder assistir, presencialmente, ao “Cabaré das Divas” – um show de drags e homenagens, no Goiânia Ouro, no Centro da capital, às 20h, com entrada gratuita.

Nos 15 dias de festival, serão exibidos 46 filmes com temática LGBTQIA+ selecionados pela curadoria. Desse modo, estão distribuídos em sete mostras competitivas: Nacional, Goiana, Suzy Capó, Infância Queer, Longa, Digo Animação e Internacional. Ademais, os curtas estarão disponíveis para o público assistir e votar no site do DIGO (www.digofestival.com.br) e os longas pelo Cinebrac (www.cinebrac.com.br). Dentre eles, o filme francês “Amanhecer em Paris”, dirigido por Antony Hickling, que estreia no país.

Nesta 7ª edição do DIGO, os cinco filmes selecionados da categoria “Nacional” e os dez curtas da “Goiana” ganharam, cada um, R$ 2 mil. Além disso, os filmes goianos ainda vão concorrer a mais R$ 3 mil na categoria “Melhor Curta”, na visão do público e do júri técnico. Os melhores filmes serão exibidos por mais 30 dias, na plataforma de streaming Cinebrac.

A programação do DIGO conta com exibições de filmes, debates, aulas públicas, apresentações artísticas e workshop. A capacitação será de “Interpretação para Cinema”, com o ator Paulo Vespúcio. Outro destaque é o II Encontro de Festivais LGBTI+ da América Latina e Caribe, que acontece no sábado (25/6), a partir das 15h.

Confira a programação completa AQUI, e se programe para mergulhar nesse universo da 7ª arte.

Serviço: 7º DIGO – Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás

Quando: 15/06 ao dia 30/06

Onde: www.digofestival.com.br e www.facebook.com/digofestival

Programação: Gratuita