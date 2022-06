Casa de Vidro recebe o 1º Festival Goiânia Humor em Cena

O Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro recebe, de 16 a 19 de junho, o 1º Festival Goiânia Humor em Cena. Assim, o evento será realizado em uma parceria da prefeitura da capital com a produtora Cultura do Riso, e terá entrada gratuita.

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do local a partir desta quarta-feira (15/6). A organização estipula público de 200 espectadores por dia, com dois ingressos por pessoa. O festival integra o Calendário Cultural de eventos da capital. Desse modo, tem o objetivo de valorizar os humoristas goianos. Nomes como Jacques Vanier e Fidelis Falante se apresentarão.

O prefeito Rogério Cruz afirma que o 1º Festival Goiânia Humor em Cena representa oportunidade de levar novas ideias e novos artistas, de forma gratuita, a um público diversificado. “Por isso, é uma grande alegria anunciá-lo à nossa população, especialmente com nomes que são praticamente uma vitrine de nosso humor”, afirma.

A produtora Cultura do Riso tem mais de dez anos de história na produção de eventos de humor em Goiás. Dessa forma, o produtor Danilo Cultura ressalta a acessibilidade de eventos como o festival, em especial, diante da gratuidade. “Mesmo que sejam visíveis os avanços, a população brasileira, no geral, ainda não usufrui do total acesso aos bens culturais, principalmente pelo custo elevado dos ingressos”, observa.

Confira AQUI a programação completa do evento.

Serviço: 1º Festival Goiânia Humor em Cena | Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro

Quando: De 16 a 19 de junho

Onde: Avenida Jamel Cecílio, esquina com Avenida E – Jardim Goiás

Entrada: Gratuita