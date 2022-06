Festival Italiano de Nova Veneza volta a acontecer no mês de agosto

A 16ª edição do Festival Gastronômico de Nova Veneza já tem data marcada. Assim, acontecerá entre os dias 4 e 7 agosto. Realizado pela Prefeitura de Nova Veneza, em parceria com o Governo de Goiás, o evento contará com uma ampla programação dedicada à cultura italiana. Desse modo, terá na programação música típica, apresentações artísticas e os pratos típicos, além de muitas novidades que estão sendo preparadas pela organização.

Nas últimas edições, o Festival Gastronômico de Nova Veneza atraiu cerca de 100 mil visitantes. Para o prefeito da cidade, Valdemar Batista Costa, a expectativa é que, em 2022, a quantidade de público supere a marca.

“Em todo lugar que visitamos, nos perguntam sobre a festa. O goiano sentiu falta do festival, assim como a população de Nova Veneza. Estamos nos preparando há cerca de 90 a 120 dias que antecedem o festival para fazer um evento memorável.”

O Festival Gastronômico é uma das principais festas culturais do Estado, que movimenta também a economia da cidade. A pequena cidade, com cerca de 9 mil habitantes e distante 30km de Goiânia, concentra a maior imigração italiana do Centro-Oeste e esconde uma rica história cultural. Cerca de 60% de seus moradores são descendentes de italianos, que migraram para a região há mais de 100 anos.