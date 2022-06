Goiânia recebe 15ª edição da Feira Gaúcha Fenasul

Entre os dias 16 e 26 de junho, Goiânia recebe a 15ª edição da Feira Gaúcha Fenasul. Assim, o evento irá reunir diferentes atrações da cultura gaúcha no Ginásio Goiânia Arena. Dessa forma, tem muito churrasco, chimarrão, cucas, queijos, salames e vestuário do Sul. A abertura, na quinta-feira, excepcionalmente, em função do feriado do dia 16/6, será ao meio-dia.

Nesta 15ª edição da Fenasul, o público poderá conferir muitas opções da gastronomia, artesanato e moda gaúcha. Na gastronomia, os visitantes poderão experimentar a tradicional costela no fogo de chão e o porco no rolete. Além disso, para aqueles que gostam de guloseimas, haverá estandes com cucas, produzidas por descendentes de alemães há mais de 160 anos, além dos famosos chocolates de Gramado (RS).

Também será possível conhecer outros produtos típicos da região, como queijos, salames e vinhos. Ademais, para os goianienses que desejarem se preparar para o inverno 2022, terá à disposição uma variedade de vestuários, como jaquetas, casacos, sapatos e bolsas em couro.

Para criar um ambiente cultural ainda mais próximo ao do estado sulista haverá apresentação diária do grupo Paixão Gaúcha, de Cruz Alta (RS), e a “Roda de Chimarrão”. Trata-se de um ambiente instagramável onde visitantes poderão aprender a fazer um legítimo mate e se informar mais sobre essa bebida típica da região.

A 15ª Edição da Fenasul Goiânia também disponibilizará algumas cortesias e sorteios através do Instagram e do site (www.fenasul.com.br). A Feira funcionará de segunda a quinta-feira das 16h às 22h. Às sexta-feiras, das 16h às 23h. Já aos sábados e domingos, das 12h às 23h. A entrada custa R$ 10.

Serviço: 15ª Feira Gaúcha Fenasul – Goiânia 2022

Quando: 16 a 26 de Junho de 2022

Onde: Ginásio Goiânia Arena

Horário de Funcionamento: segunda a quinta-feira das 16h às 22h | sexta-feira das 16h às 23h | sábado e domingo das 12h às 23h.

Entrada: R$ 10 (preço promocional, meia entrada para todos) | Crianças menores de 10 anos não pagam