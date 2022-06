PF cumpre mandados em Goiás contra suspeitos de obter R$ 12 mi em esquema de pirâmide

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (14/6) a Operação Alavancada, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pirâmide financeira. De acordo com a corporação, os investigados se apresentavam como ‘traders’ para captar dinheiro das vítimas com o pretexto de aplicar no mercado de valores mobiliários.

No total, 15 policiais foram mobilizados para cumprir oito mandados judiciais, sendo um de prisão preventiva, dois de prisão temporária e cinco de busca e apreensão, nas cidades de Brasília, no Distrito Federal; Formosa, em Goiás; e Cuiabá, no Mato Grosso.

Investigação do esquema de pirâmide

As investigações apontam que os suspeitos captavam o dinheiro dos clientes prometendo ganhos mensais de até 20% do capital investido. Eles alegavam que o recurso seria aplicado no mercado financeiro, entretanto, era em uma empresa não autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo a PF, os investigados emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à CVM, sem lastro ou garantia suficientes e sem autorização prévia da CVM.

Prejuízo de mais de R$ 12 milhões

A investigação começou no início deste ano e, até o momento, a organização criminosa captou valores que passam de R$ 12 milhões, fazendo mais de 300 vítimas no Distrito Federal e em outras cidades do Piauí. Ficou constatado que as vítimas faziam os depósitos diretamente nas contas dos investigados e os valores variavam de R$ 5 mil a R$ 430 mil.

Agora, os envolvidos devem responder por crimes contra o sistema financeiro nacional, crime contra a economia popular, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Operação Alavancada

O nome da operação faz referência à forma de atuação da organização criminosa, que permite o investidor negociar valores maiores ao que ele possui. Com uma pequena quantia em dinheiro, é possível ampliar os ganhos de um investimento, assim como as perdas também podem ser significativamente maiores.