1º Festival de Humor acontece a partir desta quinta (16), em Goiânia; saiba mais

Acontece a partir desta quinta-feira (16/6) a 1ª edição do Festival Goiânia Humor. O evento será realizado no Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro, localizado no Jardim Goiás, com entrada franca.

A previsão é de que 18 artistas se apresentem ao longo dos quatro dias de festival, dentre os comediantes confirmados estão Jacques Vanier e Fidelis Falante. Vale lembrar que os show se encerram neste domingo (19) e que a programação é destinada a maiores de 14 anos.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados, a partir desta quarta-feira (15), na bilheteria do evento. Apesar da distribuição de ingressos, a organização estipulou um público máximo de 200 espectadores por dia, além de limitar em duas entradas por pessoa.

O festival Goiânia Humor integra o calendário cultural de eventos elaborado pela Prefeitura municipal, com o objetivo de valorizar os artistas goianos.

Programação Festival Goiânia Humor

16 de junho (quinta-feira):

19h10 às 19h30 – Buteco do Jacó – Jacques Vanier

19h30 às 20h – Marx Willian

21h às 21h10 – Seu Geraldo e Fael Gomes

21h10 às 21h40 – Thiago Tubão

21h40 às 22h – Os Genéricos

17 de junho (sexta-feira):

19h às 19h30 – GV Silva

19h20 às 20h – Arthur Carvalho

21h às 21h10 – Alê Aires

21h10 às 22h – Fidelis Falante

18 de junho (sábado):

19h às 19h20 – Titoin

19h20 às 19h50 – Guilherme d`lucca

19h50 às 20h10 – Victor Baliane

21h às 21h10 – Jhonathan Coelho

21h10 às 21h40 – Breno Castro

21h40 às 22h – Glaucon

19 de junho (domingo):