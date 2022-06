Homem internado em clinica morre engasgado com comprimido, em Anápolis

Um homem, de 32 anos, morreu após se engasgar com um comprimido para o tratamento de AIDS, em Anápolis, a 55km de Goiânia As primeiras apurações sobre o caso apontaram que a vítima era paciente em uma clinica de reabilitação para dependentes químicos.

Segundo informado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), a corporação ficou sabendo sobre o caso após uma prima da vítima entrar em contato com os policiais. De acordo com ela, uma tia havia ligado, dizendo que a vítima teria passado mal nas dependências da clinica.

Crimes sexuais: Ginecologista de Anápolis é denunciado pelo MP por estupro de vulnerável

Regaste e constatação do óbito

O boletim de ocorrência informa que o homem estava internado no local, que fica localizado na zona rural do município, há cerca de uma semana. O documento diz ainda que a vítima teria se engasgado com o comprimido e com a dentadura que usava, passando mal em seguida.

Afogamento: Médico morre por afogamento em lago de fazenda de ecoturismo

O paciente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para a Unidade e Pronto Atendimento (UPA) do setor Vila Esperança. Todavia, de acordo com a ocorrência, o homem já chegou ao local sem vida.

As circunstância do caso serão investigadas pela 6ª Delegacia Distrital de Polícia Civil, em Anápolis.

Tentativa de homicídio: Homem é alvo de tiros após deixar cachorro perto de mosteiro, em Anápolis