Na próxima quinta-feira (16/6) acontece o feriado de Corpus Christi, e há mudanças no que abre e no que fecha em Goiânia, como no caso de atendimentos de órgãos municipais e estaduais. Na cidade e no Estado, inclusive, foi decretado ponto facultativo na sexta-feira (17/6).

De acordo com a prefeitura, atividades que exigem plantão permanente, como serviços de saúde e limpeza pública, não sofrerão alterações. Além disso, as lojas do Atende Fácil, por exemplo, funcionam até às 12h na sexta-feira e no sábado (18/6).

Em relação ao Estado, órgãos que desenvolvam atividades indispensáveis como, por exemplo, unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação e fiscalização, estarão de plantão.

As unidades do Detran-GO e Ciretrans do Estado ficarão fechadas nos dias 16 e 17 de junho. Desse modo, o atendimento será realizado normalmente dentro do horário habitual de cada uma das unidades a partir de segunda-feira (20/6). O Procon-GO ficará fechado nos dias 16 e 17 de junho, retomando as atividades no sábado.

Em grande parte dos shoppings do município, a abertura das lojas será facultativa ou em horários diferenciado. Acesse as redes sociais dos centros de compras para mais informações.

O que abre e o que fecha no feriado de Corpus Christi em Goiânia

Na Saúde, as 13 unidades 24 horas do Sistema Único de Saúde (SUS) de Goiânia abrem normalmente para atendimentos dos casos de urgência e emergência, conforme classificação de risco. Ou seja, com priorização das situações mais graves.

Os locais para testagem, assim como o link para agendamento nas tendas, já estão disponíveis no site. Na modalidade drive-thru não é preciso agendar.

Já o Centro de Zoonoses funcionará em regime de plantão no feriado de Corpus Christi em Goiânia e poderá ser acionado pelos telefones (62) 3524-3131 ou (62) 3524-3130, quando presenciados casos de animais agressivos. Em caso de mordida, a pessoa ferida deve procurar com urgência a unidade de Saúde mais próxima.

Para as situações de urgência e emergência em residências, locais de trabalho e vias públicas, a população deve acionar o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) pelo número 192. O serviço conta com a Central de Regulação, profissionais e veículos de salvamento.

Equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) percorrem ruas de Goiânia em busca ativa 24 horas por dia. A população pode entrar em contato pelo telefone (62) 3524-7389. A Central de Óbitos de Goiânia funcionará 24 horas durante todo o feriado.

O funcionamento do transporte coletivo, de acordo com a Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) será alterado. Assim, os ônibus do transporte coletivo da capital circulam no feriado (16/6) com a planilha de domingo, enquanto a circulação se dá com a planilha de dias úteis na sexta-feira (17/6). No sábado (18/06) e domingo (19/06), os ônibus circularão com suas respectivas planilhas. Mais informações no Instagram da CMTC.

Funcionamento de mais serviços

Neste feriado da Corpus Christi em Goiânia, a Comurg mantém o funcionamento das operações de limpeza, como varrição e coleta de lixo orgânico. Ademais, de serviços de roçagem, remoção, ajardinamento e viveiros por escala. Os atendimentos para casos de queda de árvores e recolhimento de animais mortos também não sofrerão interrupção. Os usuários podem solicitar serviços pela Central de Atendimento (62) 3524-8500 e (62) 3524-8555, pelo aplicativo Prefeitura 24 horas ou pelo WhatsApp da Comurg (62) 9 8596-8555.

O Parque Zoológico funcionará normalmente, de quarta-feira a domingo, das 8h30 às 17h, com compra de ingressos na bilheteria até às 16h. O ingresso tem o valor de R$ 5 a inteira, e R$ 2,50 a meia, válida para crianças de quatro a 12 anos, e idosos a partir de 60 anos. Pessoas com deficiência são isentas.

O Parque Mutirama funcionará sem alterações, de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h, com entrada gratuita.