Projeto Arte Urbana leva grafites a espaços públicos de Goiânia

Inauguradas no mês de maio e junho de 2022, as estruturas do Complexo Viário Jamel Cecílio e do Viaduto Iris Rezende Machado, fazem parte do projeto Arte Urbana, da prefeitura de Goiânia. Assim, coordenado pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult Goiânia), tem o objetivo de ilustrar espaços públicos da cidade. Além disso, de promover artistas goianos por meio de grafite e pinturas diversas.

A iniciativa tem o objetivo de estampar estruturas físicas municipais como viadutos, pontes, corredores, praças e parques com obras de grafite e pinturas diversas. Desse modo, o projeto já recebeu investimentos de R$ 500 mil. Além das pinturas realizadas nos dois complexos, o projeto Arte Urbana irá revitalizar o Beco da Codorna, no Centro de Goiânia.

De acordo com a Secult Goiânia, o objetivo é que novos espaços recebam as pinturas. Dessa forma, as obras serão estudadas pela pasta, em conjunto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra).e Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

O secretário municipal de Cultura, Zander Fábio, esclarece que os artistas interessados em participar do projeto podem se manifestar pelo Credenciamento de Artistas. O projeto foi lançado na última sexta-feira (10/6). “Basta que preencham o cadastro e indiquem sua área de atuação, além de incluir portfólio com as artes já produzidas, para conhecermos um pouco do trabalho que realizam”.

Credenciamento de Artistas

Na última sexta-feira (10/6), a prefeitura de Goiânia lançou o Credenciamento de Artistas, ambiente digital estruturado para cadastro e inscrição nos eventos do Calendário Cultural da capital. Na prática, o credenciamento facilita o cadastro do artista, aprimora transparência nos processos de contratação e pagamento, e forma um banco de dados cultural.

No sábado (11/6), também foi anunciado que o projeto Arte Urbana iria revitalizar o Beco da Codorna, que ganhou nova pintura nas últimas semanas. O local vai receber nova iluminação, melhoria no asfalto e outros benefícios. A ação faz parte do programa de revitalização da região central da capital. Durante a visita, o prefeito afirmou que a intenção é aplicar o conceito de morar, trabalhar e se divertir no Centro de Goiânia.