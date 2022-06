Sisu abre consulta de vagas para o segundo processo seletivo; saiba mais

Os candidatos ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu) já podem consultar as vagas destinadas ao segundo processo seletivo de 2022, através do portal Acesso Único. As inscrições terão início no próximo dia 28 de junho e devem se encerrar no dia 1º de julho.

Através da consulta é possível visualizar a quantidade de vagas ofertadas por modalidade de concorrência, assim como os cursos, turnos, instituições e localização do curso, além de disponibilizar, na íntegra, os documentos de adesão solicitados por cada instituição participante.

Importante ressaltar que para participar do Sisu, o candidato deve, obrigatoriamente, ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2021.

Vale lembrar que o programa não aceita estudantes que tenham zerado a prova de redação e nem aqueles que fizeram o Enem em modalidade treineiro. A previsão é que o resultado do processo seletivo seja divulgado no próximo dia 6 de julho.

Quanto a matrícula ou registro acadêmico, este deve ser feito entre os dias 13 de 18 de julho. O prazo para que os candidatos manifestem interesse em integrar a lista de espera é do dia 6 a 18 de julho.

Sistema de Seleção Unificada

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é meio informatizado do Ministério da Educação (MEC) voltado para oferta de vagas em instituições públicas de educação superior, em nível federal, estadual ou municipal.

Os candidatos inscritos disputam entre si por uma quantidade de vagas pré-determina, para o curso indicado no momento da inscrição, em cada processo de seleção.

A seleção dos candidatos é feita com base na nota obtida na edição mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que, nesta edição, refere-se ao de 2021.