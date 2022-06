Motorista embriagado bate em carro e derruba poste de energia, em Anápolis

Na madrugada desta sexta-feira (17/6) um motorista embriagado colidiu contra outro veículo e em seguida derrubou um posto de energia elétrica. O caso aconteceu na Avenida Brasil, no Bairro de Lourdes, em Anápolis.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) ninguém ficou ferido, todavia o motorista foi detido em flagrante por dirigir alcoolizado.

A polícia esteve no local e informou que ao chegar encontrou os dois condutores fora dos veículos e que um deles estava visivelmente embriagado, tanto que nem conseguia se manter de pé.

Com a queda do posto de energia, a fiação elétrica ficou enrolada nos carros, sendo necessário acionar a Enel para interromper o fornecimento e, posteriormente, retirar os carros do local onde o acidente aconteceu.

Estado de saúde das vítimas

Apesar da presença do CBMGO, os motoristas se recusaram a receber atendimento médico, uma vez que não se feriram. Entretanto, o condutor que causou o acidente foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi confirmado a embriagues.

O laudo do IML apontou que a quantidade de álcool existente no sangue foi considerada como crime de trânsito, uma vez que estava acima do permitido por lei. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Central de Fragrantes de Anápolis.

Um homem usou as redes sociais para se identificar como pai do motorista atingido pelo condutor alcoolizado, afirmando que o filho sofreu apenas leves contusões, mas que o carro deu perca total.