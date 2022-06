Mulher diz que cão doente que seria sacrificado foi abandonado em aterro, em Porangatu

Um cachorro foi encontrado abandonado vivo em uma vala no aterro sanitário de Porangatu, município localizado na região norte de Goiás. A dona do animal disse que o cão foi diagnosticado com leishmaniose e deixado na Unidade de Zoonese da cidade para ser sacrificado.

A mulher só soube da situação em que seu cão se encontrada após imagens do animal, dentro da vala, circularem pelas redes sociais e chegarem até ela, que reconheceu o cachorro como sendo seu.

A dona, que é cabeleira na cidade, informou que após a confirmação do diagnóstico todos os procedimentos foram adotados, com base na legislação, tudo sendo feito corretamente.

A responsável pela Unidade de Vigilância em Zoonoses de Porangatu é a própria Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que, por meio de nota, disse que o cachorro que aparece nas imagens não passou pela unidade.

Cachorro foi encontrado em vala

Segundo registro feito na Polícia Civil de Goiás (PCGO), um veterinário do município foi até o local para deixar restos mortais de outro animal, nesta terça-feira (14/6), quando ouviu o latido do cachorro e acionou o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO).

O animal foi resgatado de uma vala com cerca de cinco metros de profundidade e, ainda de acordo com as informações registradas, posteriormente foi sacrificado pelo próprio veterinário com uma injeção letal.

O veterinário explicou que, antes de ser sacrificado, o cachorro estava muito agitado, sendo preciso sedá-lo. Uma coleta de sangue, para a realização de exames, foi feita e constatou que o animal tinha leishmaniose.

Sobre o caso, a dona do animal se manifestou dizendo muito chateada com a situação e pediu para que as circunstâncias sejam apuradas e os responsáveis punidos, visto que o procedimento correto foi adotado e ao final das contas não foi cumprido da forma como deveria ser.

O Dia Online tenta contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Porangatu, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.