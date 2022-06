Pesquisa detecta dois novos tipos de variantes Ômicron no Brasil

Dois novos tipos de variantes Ômicron da Covid-19 foram detectadas em uma pesquisa realizada pelo Instituto de Medicina Tropical (IMT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), em parceria com o Laboratório Getúlio Sales Diagnóstico e o Instituto Butantan.

A coleta das amostras foi feita em maio deste ano, em moradores de Natal, no Rio Grande do Norte. As variantes detectadas são a Ômicron (BA.5-like) e Ômicron (BA.4-like).

Segundo a diretora do IMT, Selma Jerônimo, as novas variantes sugerem que são mais contagiosas devido ao aumento do número de pessoas infectadas pela covid-19 nas últimas semanas.

Por isso, a diretora destacou a importância de uma vacina contra a Covid-19, a fim de prevenir o agravamento da doença. Outras formas de prevenção como uso de máscara e higienização das mãos são outras medidas de biossegurança.

Casos de Covid-19

Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil já registrou 31.611.769 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. O número de óbitos em decorrência da doença é de 668.693. Na região Centro-Oeste estão concentrados 3.468.301 registros de Covid-19 e 63.711 mortes.

Em Goiás, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), o número de pessoas infectadas pela doença soma 1.431.764, além disso, há outros 808.778 casos suspeitos em investigação.

O número de óbitos confirmados no Estado é de 26.752, o que significa uma taxa de letalidade de 1,87%. Há 274 óbitos suspeitos que estão em investigação.

Vacinação

Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 5.782.218 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose e a dose única, foram vacinadas 5.161.796 pessoas, e 2.330.477 pessoas já receberam a dose de reforço. Entre as crianças de 5 a 11 anos, 49,97% já receberam uma dose da vacina.