Preço do combustível tem alta de 5,18% na gasolina e de 14,25% no diesel

Após reunião convocada e feita pelo conselho de Administração, em meio ao feriado prolongado de Corpus Christi, a Petrobras anunciou, nesta quinta-feira (16/6) um novo reajuste nos preços dos combustíveis.

A partir desta sexta-feira (17) o valor da gasolina nas refinarias passa de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, o que representa um aumento de 5,18%. Já o diesel, o preço por litro passa de R$ 4,91 para R$ 5,61, sendo este um reajuste 14,25%.

Trânsito: Motorista bate em bomba de combustível em posto de Águas Lindas; área é isolada

O último reajuste anunciado para as refinarias aconteceu no dia 11 de março, onde houve uma elevação de 18,7%. Assim o valor por litro foi reajustado de R$ 3,25 para R$ 3,86. Em outras palavras o reajuste desta semana é o primeiro em 98 dias, sendo também o terceiro do ano.

Já em relação ao diesel, a última alta anunciada foi de 8,8%, em 10 de maio. Na ocasião, os preços do combustível nas refinarias subiram de R$ 4,51 para R$ 4,91. Ou seja, o anúncio desta quinta-feira é o primeiro aumento em 38 dias e o quinto aumento feito em 2022.

Economia: Preço médio do etanol cai na semana em 17 estados e no DF, diz ANP

Sobre o aumento, a estatal informou que foi preciso considerar os elementos obrigatórios que compõem a gasolina comercializada nos postos (73% de gasolina A e 27% de etanol anidro).

Desta forma, “a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,81, em média, para R$ 2,96 a cada litro vendido na bomba. Uma variação de R$ 0,15 por litro”, disse a estatal.

Reajuste: Petrobras reajusta hoje preços do gás de cozinha e da gasolina

A defasagem da gasolina e do diesel, segundo a Abicom, vem fazem pressão em cima da Petrobras e das empresas privadas, visto que o patamar tem sido considerado elevado há mais de um mês.

Prova disso é que na segunda-feira (13) a defasagem na gasolina atingiu 17% (R$ 0,82 por litro). No diesel, a diferença entre os valores comercializados no exterior e os preços cobrados no Brasil ficou em 16% (R$ 0,92 por litro).

Crime: Cidades do Entorno são responsáveis por 24% das ocorrências de furto de energia

Lira diz que Petrobras age como inimiga do Brasil

O aumento no preço dos combustíveis já vinha dando indícios a cerca de uma semana. Assim, o encontro desta quinta-feira (16) aconteceu um dia após a conclusão da votação, na Câmara dos Deputados, do projeto de lei que cria um teto para o ICMS.

O PL referente ao teto para o ICMS incide sobre produtos e serviços como combustíveis, energia, telecomunicações e transporte coletivo. O preço da gasolina já vinha sendo acompanhado de perto, pela Petrobrás, a mais ou menos três semanas.

Manifestação: Petição é criada por moradores de Goiânia para contestar preço do IPTU 2022

Assim, o novo aumento do diesel passou a ser uma opção quando, há cerca de duas semanas, o valor do barril chegou aa US$ 120 no mercado internacional.

De acordo com a Abicom, a defasagem estava em 14% para gasolina e 18% para o diesel, nesta quarta-feira (15). Já o preço do petróleo nesta quinta-feira (16) foi encontrado próximo dos US$ 120 por barril e o dólar acima dos R$ 5.