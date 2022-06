Investimento de R$ 112 milhões é destinado para ampliação do Hospital Estadual de Formosa

O Governo de Goiás anunciou, nesta sexta-feira (17/6), um investimento de R$ 112 milhões destinados para a ampliação do Hospital Estadual de Formosa – Dr. César Saad Fayad (HEF). O início da obra é imediato.

De acordo com o governador Ronaldo Caiado, com o investimento, o hospital se tornará um centro de referência em cardiologia, com sala de hemodinâmica, e também em gestantes de alto risco, atendendo a população do Entorno do Distrito Federal (DF) e Nordeste goiano.

A previsão que a obra dure dois anos e, durante a construção, todos os serviços do hospital serão mantidos. Os novos atendimentos serão liberados progressivamente. Em outubro deste ano, está prevista a entrega da sala de tomografia.

Estrutura do Hospital Estadual de Formosa

Atualmente com 5 mil metros quadrados construídos, o hospital passará a contar com mais de 18 mil, contando com 240 leitos na unidade, sendo 150 a mais que atualmente. No total, 40 leitos serão de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), divididos em gerais, cardiológicos, pediátricos e neonatais.

Conforme previsto no projeto, ainda serão instalados leitos de observação e de emergência, além de setores de enfermaria cirúrgica, médica, psiquiátrica, ortopédica, cardiológica e pediatra. O hospital ainda contará com cinco salas cirúrgicas gerais, três salas para partos normais e duas para cirurgias obstétricas.

Segundo o governador, o município arrecada cerca de R$ 25 milhões por mês, que será destinado a manutenção do hospital e da policlínica do município. “Para manter essa estrutura toda, o Estado vai gastar o mesmo que arrecada aqui por mês. A região nunca teve tal apoio com estruturas regionalizadas”.

Planejamento

A partir de janeiro de 2023, os moradores poderão ter acesso aos atendimentos do serviço de apoio diagnóstico, com a instalação de aparelhos de última geração para realização de exames como ressonância magnética, raio-x, mamografia, endoscopia, ultrassom e averiguações cardiológicas. Na sequência, em setembro do mesmo ano, serão entregues a Maternidade de Alto Risco, o Pronto Atendimento, o Centro Cirúrgico e a Clínica Médica. Em fevereiro de 2024, estão previstas as entregas das novas enfermarias, do laboratório e de 20 leitos de UTI.