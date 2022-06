Ministério da Saúde confirma sétimo caso de varíola dos macacos no Brasil

O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (17/6), o sétimo caso de varíola dos macacos (monkeypox) no Brasil. De acordo com a pasta, o caso foi registrado no Rio Grande do Sul e é o segundo no estado.

O paciente contaminado com a doença é um homem de 34 anos, com histórico de viagem para a Europa. Ele está em isolamento domiciliar e seu quadro clínico é considerado estável. As secretarias de Saúde municipal e estadual monitoram o caso.

Saúde: Pesquisa detecta dois novos tipos de variantes Ômicron no Brasil

“As medidas de controle foram adotadas de forma imediata, como isolamento e rastreamento de contatos em voo internacional com o apoio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Ministério da Saúde, por meio da Sala de Situação e do CIEVS Nacional, segue em articulação direta com os estados para monitoramento dos casos e rastreamento dos contados.”, informou o Ministério da Saúde em nota.

Os casos confirmados no Brasil estão quatro localizados em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e um no Rio de Janeiro. Em Goiás, nenhum caso foi confirmado. Além disso, outros nove casos suspeitos estão sendo investigados no país.

Varíola dos macacos

A varíola dos macacos é causada por vírus e se espalha através do contado próximo ou íntimo com uma pessoa infectada que apresente lesões na pele. O contato pode ser através de abraço, beijo, relações sexuais ou secreções respiratória. A contaminação ainda pode ocorrer pelo contato com objetos, tecidos ou superfícies não higienizadas.

Saúde: Dengue, Zika e Chikungunya: saiba quais são as diferenças e sintomas de cada doença

Em geral, imunossuprimidos HIV/AIDS, leucemias, linfomas, metástases, transplantados, portadores de doenças autoimunes, gestantes, lactantes e crianças menores de 8 anos apresentam maior risco de exacerbação.

