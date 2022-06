19º Grande Arraial de Goiânia terá apresentação de 16 grupos

Entre os dias 24 e 26 de junho, acontece o 19º Grande Arraial de Goiânia, na Antiga Estação Ferroviária, na Praça do Trabalhador, no Centro. Assim, a festa junina terá barraquinhas de comidas típicas e apresentação de 16 grupos profissionais de quadrilha. O espaço será aberto ao público sempre a partir das 19h. A expectativa é de que mais de 10 mil pessoas compareçam à festa, que tem entrada gratuita. O evento é realizado pela prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult).

O Grande Arraial de Goiânia é tradição desde 2002. Dessa forma, esta etapa faz parte do 14º Circuito Goiano de Quadrilhas Juninas, promovido pela Federação de Quadrilhas Juninas de Goiás (Fequaju). O vencedor das duas etapas estaduais representará o Estado de Goiás no concurso nacional. O evento será realizado em Minas Gerais nos dias 12, 13 e 14 de agosto.

Confira a programação do 19º Grande Arraial de Goiânia

Na sexta-feira (24/6), se apresentam os grupos Explosão do Cerrado, às 21jh, e Mandacaru, às 21h40. Além disso, o Renascer, às 22h20, e também o Balancê do Cerrado, às 23h.

Já no sábado (25/6), as apresentações começam às 20h. Desse modo, o primeiro a se apresentar é o Grupo Viva, seguido do Luar do Sertão, às 20h30. Ademais, se apresentam o Fogo de Palha, às 21h10, e o Tradição e Ritmo, a partir das 21h50.

No domingo, último dia do Grande Arraial de Goiânia 2022, o grupo Bernar Dance se apresenta às 19h. O Nação Junina começa às 19h30, o Aconchego às 2oh e o Thradição às 20h40. Além disso, às 21h20 tem apresentação do Filhos do Sertão, às 22h do Arriba Saia, às 22h40 do Flor do Cerrado, e às 23h20 do grupo Arrasta Pé.