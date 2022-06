Bombeiros localizam corpo de empresário que caiu de canoa, em Pires do Rio

Nesta sábado um empresário, de 51 anos, foi encontrado morto depois que uma corda se prendeu ao motor e fazer com que a canoa em que estava virasse. O caso aconteceu no Rio Corumbá, em Pires do Rio, no sudoeste de Goiás.

De acordo com as investigações preliminares, o acidente aconteceu neste sábado (18/6) e a vítima estava acompanhada de um amigo, que conseguiu se salvar. O corpo do empresário desapareceu no rio.

Corpo de Bombeiros encontra vítima

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) conseguiu localizar a vítima após dois dias de buscas, nesta segunda-feira (20) de manhã.

O corpo da vítima foi encontrado encostado em um banco de areia, a 13 metros de profundidade, cerca de 400 metros de distância de onde foi visto pela última vez.

Vale lembrar que o volume de água do Rio Corumbá é muito grande, influenciando diretamente na correnteza, além da presença de pedras. A corporação de Pires do Rio contou com o auxílio de mergulhadores de Anápolis.

A equipe de resgate informou ainda que o homem e um amigo estavam na embarcação quando uma corda pegou na hélice do motor e, com o impacto, os dois caíram na água.

