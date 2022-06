Férias em Goiânia: programação para a criançada no mês julho

Está chegando o mês de férias escolares e nada melhor que procurar programas diversificados para os pequenos gastarem energia. Por isso, trouxemos dicas de programações para aproveitar com a criançada. Há opções para todos os gostos e bolsos.

Um passeio no shopping com os pequenos é sempre uma boa opção. Neste ano, durante as férias escolares, diversos centros comerciais estarão com programação especial. Confira!

Magic World

O Araguaia Shopping recebe, até o dia 31 de julho, a atração infantil Magic World para animar as férias. O horário de funcionamento é das 8h30 às 20h30.

O parque divertido tem diversas atividades para crianças de todas as idades: piscina de bolinhas gigante, escorregadores, brinquedo inflável e circuito de escalada. Os ingressos custam a partir R$ 20, de acordo com o tempo de permanência na brincadeira. Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas por um responsável maior de 18 anos (a entrada do acompanhante é gratuita).

Peppa Pelo Mundo

Que tal fazer uma volta ao mundo na companhia da Peppa Pig? Essa é a proposta do circuito interativo Peppa Pig Pelo Mundo, que desembarca em Goiânia pela primeira vez. A atração espera pelo público até o dia 31 de julho, no Piso 4 do Goiânia Shopping.

O evento proporciona um passeio por países e monumentos que a personagem já visitou em sua série, além de oferecer atividades e jogos tecnológicos. Totalmente imersivo, Peppa Pig pelo Mundo vai reunir toda a família para uma experiência inédita. São 320 metros quadrados divididos em quatro áreas temáticas, que oferecem mais de dez atrações diferentes.

O evento acontece em sessões de 30 minutos, com capacidade para 60 pessoas por sessão. O valor do ingresso é R$ 50 para criança e R$ 25 para adulto acompanhado de criança.

As atividades são adaptadas para crianças de todas as idades. Crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas por um responsável pagante. Bebês de até 11 meses e portadores de necessidades especiais entram gratuitamente, acompanhados por um responsável pagante.

Circo Kids

A alegria está garantida com a chegada do Circo Kids no Goiânia Shopping. Até o dia 31 de julho a Praça de Eventos do shopping (Piso 1) recebe o evento, que conta com circuito de atividades temáticas que remetem à magia circense.

Voltado para crianças de 0 a 14 anos, o Circo Kids tem escorregadores temáticos, torre elástica, muitos palhaços, passarelas iluminadas, espaço com bolinhas e até um elefante super divertido, com movimentos e sons realistas.

O valor do passaporte para brincar 15 minutos é R$ 25. Para até 30 minutos no circuito, R$ 35. Após 30 minutos, é cobrado R$5 para 5 minutos adicionais. Crianças menores de 4 anos devem estar acompanhadas de responsável adulto.