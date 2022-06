Obras do BRT em Goiânia: veja como fica o trânsito na Praça Cívica

Os motoristas que passarem pela região da Praça Cívica devem estar atentos, pois o trânsito foi alterado devido obras do BRT Norte-Sul, em Goiânia. A Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM) definiu rotas alternativas.

Nesta etapa, uma adutora deve ser remanejada na principal alça de acesso da praça com a Avenida 84. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), nesta segunda-feira (20/6) começa a remoção do pavimento e, posteriormente, será feito o remanejamento da adutora, por parte da Saneago.

A previsão é que os trabalhos durem até o dia 20 de julho. Até lá, os motoristas devem buscar rotas alternativas, como o terceiro anel (Rua 94), criado em julho de 2021 pela secretaria. Outra alternativa é usar aplicativo de mobilidade que trará a melhor rota durante o andamento das obras.

De acordo com a SMM, agentes estarão atuando na região para auxiliar os motoristas, além disso, também foi feito ajuste dos tempos semafóricos no terceiro anel, com objetivo de dar mais fluidez ao trânsito.

Como fica a região da Praça Cívica com as Obras do BRT

O cruzamento das ruas 84 e 82 será interditado, assim como o anel interno da Praça Cívica, entre as ruas 83 e 85.

O condutor que estiver passando pelas Ruas 84 e 85 deve pegar o terceiro anel, na Rua 94. Não precisa descer até o anel interno e externo da Praça Cívica.

Segundo a SMM, os condutores devem ficar atentos à sinalização e placas de desvios ao longo do anel da Praça Cívica.

Obras

Segundo a Seinfra, a alteração na posição da tubulação de água não terá acréscimo ao valor da obra. Seguindo o planejamento do Consórcio BRT, enquanto a mudança da posição da adutora é feita pela Saneago, também serão finalizados os detalhes do pavimento, inclusive calçadas.

A pasta aponta, ainda, que a construção das quatro estações de embarque e desembarque do BRT na Praça Cívica começa em julho, e será concluída até setembro.