Decisão da Justiça mantém funcionamento do Parque Mutirama

Uma decisão judicial, emitida pela juíza Marina Cardoso Buchdid, da 2ª vara da Fazenda Pública Municipal, expedida na tarde desta segunda-feira (20/6), mantém o funcionamento do Parque Mutirama, em Goiânia.

Em recurso feito pela Procuradoria Municipal do Município (PGM), ficou atestado que o Parque Mutirama “atende à legislação profissional conforme certificado de conformidade elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar”, Além disso, atende “a laudo elaborado pelo Conselho Regional de Engenharia (Crea)”.

Assim, ao analisar os documentos, a magistrada deferiu o pedido da Prefeitura de Goiânia. Dessa forma, manteve o o funcionamento normal do local, de quinta-feira a domingo, das 10h às 16h. A entrada é gratuita.

Histórico

Após ação proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), no dia 19 de maio, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) determinou a interdição do Parque Mutirama. Dessa forma, o local deveria ficar fechado até vistoria que comprovasse a segurança de todos os brinquedos.

Em seguida, a Procuradoria-Geral do Município entrou com recurso e apresentou toda a documentação exigida. Nela, ficou atestada “de forma conclusiva o atendimento à legislação profissional com relação aos brinquedos”, bem como o que determina o Corpo de Bombeiros.

O Parque Mutirama

O Parque Mutirama foi fundado em 1969, após ser idealizado por Iris Rezende. Ele era prefeito de Goiânia durante a construção, mas teve seu mandato cassado neste mesmo ano pela Ditadura Militar. O centro de diversões foi inspirado nos parques da Disney, e seu nome é uma mistura dos nomes Mutirão (que eram muito realizados naquela época) e autorama.

Em 2017, um acidente que deixou 13 pessoas feridas fechou o local. O Parque Mutirama, depois de diversas obras, foi reaberto em junho de 2019, quando passou a ter entrada gratuita para todas as idades.

O parque conta com mais de 20 atrações, inclusive as tradicionais roda-gigante, montanha-russa, trenzinho e autorama. O local também possui uma grande área verde, que pode ser usada para pique-niques, por exemplo.