Menina de dois anos é atropelada por adolescente sem habilitação, em Goianira

Uma menina, de 2 anos de idade, está internada na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) Pediátrica de um hospital, em Goiânia, após ser atropelada por uma moto. O acidente aconteceu em Goianira, na Região Metropolitana da capital.

De acordo informações divulgadas pela Polícia Militar de Goiás (PMGO), testemunhas disseram que o condutor do veículo que causou o acidente era um adolescente conhecido na região.

A vítima está em coma induzido, com a intenção de evitar que a menina sinta muita dor. A família informa que dentro de três ou quatro dias a equipe médica deve fazer uma nova avaliação para saber se é necessário um procedimento cirúrgico.

Com o acidente, a menina sofreu um traumatismo craniano. Nesta terça-feira (21/6) o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde está internada, se encontra em estado de saúde geral grave, respirando com ajuda de aparelhos.

Os momentos que antecederam o acidente foram de verdadeiro desespero para a família, uma vez que os familiares viram a moto se aproximando e não tiveram tempo suficiente para impedir o atropelamento.

Condutor se apresenta à Polícia Civil

Conforme informado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), o adolescente que pilotava a motocicleta se apresentou a corporação nesta terça-feira (21), onde foi ouvido e liberado logo em seguida.

O registro feito na PMGO diz que, de acordo com testemunhas, o adolescente é conhecido na região e estava empinando a moto, pilotando sobre apenas uma roda, no momento do acidente.

As investigações preliminares apontaram também que a moto pertence a uma terceira pessoa, que já foi localizada e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal culposa, uma vez que emprestou o veículo a um adolescente sem habilitação.

A motocicleta envolvida no atropelamento foi apreendida.